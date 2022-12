Tilburger aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s

De politie doorzocht dinsdag 29 november een woning, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van Team Financiële Opsporing. Tijdens dat onderzoek kwam aan het licht dat een 31-jarige Tilburger mogelijk digitaal geld zou witwassen voor criminelen. Een zogeheten underground banker. In de woning van de verdachte vond de politie dinsdag digitale informatie die erop wijst dat de man in het afgelopen halfjaar meer dan drie miljoen euro heeft witgewassen. In het totaal zou de verdachte meer dan zeven miljoen euro hebben witgewassen in een tijdbestek van anderhalf jaar. Het onderzoek naar de onder andere gevonden digitale informatie is nog in volle gang en de politie sluit daarom ook niet uit dat er het witgewassen geldbedrag nog groter wordt. Naast de digitale informatie nam de politie ook nog negen auto’s en meerdere dure horloges in beslag. In een van de garageboxen troffen politiemensen een auto aan met daarin tientallen kilo’s hasj met een straatwaarde van ruim zeshonderdduizend euro. Er wordt onderzocht van wie de auto en de daarbij horende hasj is. De eigenaar krijgt echter de hasj niet terug, want die is vernietigd.