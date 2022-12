Gewonde bij steekincident aan de Westrupstraat in Assen

Gewonde bij steekincident aan de Westrupstraat in Assen

Steekpartij in Assen

Aan de Westrupstraat in Assen heeft zondagmiddag rond 16.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten hebben een verdachte aangehouden. Deze is overgebracht naar het cellencomplex.

Sporenonderzoek

De toedracht van de steekpartij is vooralsnog onbekend. De politie verricht een sporenonderzoek. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet bekend. Hier zal een onderzoek naar worden gestart. De politie probeert camerabeelden uit de omgeving te vergaren voor bewijsmateriaal.