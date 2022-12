Code geel vanwege verraderlijke gladheid voor kustprovincies naar code oranje

Buien of natte sneeuw

'In het noorden en westen komen nog enkele buien voor met regen of natte sneeuw. De gevallen neerslag bevriest op de wegen. Hierdoor kan het plaatselijk glad zijn', aldus het KNMI.

IJzel

De gladheid verdwijnt in de middag tijdelijk, maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het opnieuw op veel plaatsen in de noordwestelijke helft verraderlijk glad worden door ijzel. Later in de avond en komende nacht kan het ook elders verraderlijk glad worden. In Limburg is de kans op gladheid vooralsnog klein. Pas op vrijdag aan het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid weer.

Update donderdagavond 20.10 uur:

'In de kustprovincies is het verraderlijk glad door ijzel als gevolg van regenbuien die vallen op een bevroren ondergrond. Hiervoor staat code oranje uit. Elders in het land kan het plaatselijk glad zijn. Vannacht wordt het van het noordwesten uit droog, maar kan het verraderlijk glad blijven doordat de natte weg bevriest. De gladheid houdt vrijdag tot het einde van de ochtend aan', aldus het KNMI.