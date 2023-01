Rotterdamse bewoners in huis aangevallen door eigen hond

Gewond

Na een gevecht tussen de bewoners en de hond, waarbij zowel de hond als de bewoners gewond raakten, hebben de bewoners zich moeten insluiten in een kamer. De gealarmeerde agenten waren genoodzaakt om het stroomstootwapen op de hond te gebruiken en toen dit geen effect had, bleef er geen andere optie over om de hond neer te schieten. Het dier heeft het niet overleeft.

Bewoners gewond naar ziekenhuis

Beide bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis met nog onbekend letsel. In de eerste melding werd aangeven dat de hond de hand van de mannelijke bewoner er af zou hebben gebeten. Wat het exacte letsel is, wordt in het ziekenhuis onderzocht. Of de vrouwelijke bewoner ook gewond is, is niet bekend. Zij zat wel onder het bloed. Wat de oorzaak is van de aanval van de hond is onbekend.