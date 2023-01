Voertuig te water bij Drentse Bronneger

Woensdagavond rond 21.10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een voertuig te water op de Buinerstraat bij het Drentse Bronneger. De locatie melding bleek niet juist, het was de Bronnegerstraat tussen Bronneger en Buinen.

Eenzijdig ongeval

Hier had zich een eenzijdig ongeval voorgedaan. Een Landrover met een mannelijke bestuurder verloor komende vanaf Buinen na een flauwe bocht de macht over het stuur en belandde in het Kanaal Buinen-Schoonoord.

Bestuurder belt zelf hulpdiensten

De bestuurder had zelf de hulpdiensten gebeld en kon door behulp van de politie en ambulance personeel uit de auto worden gehaald. De man is na een eerste onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.