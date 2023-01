FNV: Touringcarchauffeurs doen mee met staking streekvervoer

Touringcars ingezet voor streekvervoer

'Veel touringcarchauffeurs rijden bussen die in worden gezet in het streekvervoer. Net als in het streekvervoer zijn de werkdruk en het ziekteverzuim bij touringcarchauffeurs torenhoog en kunnen de chauffeurs moeilijk rondkomen van hun salaris', aldus FNV. Lutz Kressin, bestuurder FNV Toer: ‘Het bod dat werkgevers vorig jaar september deden, is veel lager dan de inflatie. Dan gaan de chauffeurs er dus nog meer op achteruit.’

Tweede cao-aanbod

De werkgevers deden in september vorig jaar een tweede cao-bod, nadat het eerste bod voor de zomer al was afgewezen. De FNV-leden in de sector willen dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels, wat neerkomt op meer dan 10 procent. De werkgevers bieden voor 2022 eenmalig 500 euro, voor 2023 7 procent en voor 2024 3 procent. Verder willen de chauffeurs dat vanaf 2023 alle diensten 100 procent uitbetaald worden en een werkdag van maximaal 12 uur.

Utrecht en Rotterdam

De chauffeurs komen donderdag bijeen in Utrecht en vrijdag in Rotterdam. ‘Ze gaan de werkgevers duidelijk maken dat het zo niet door kan gaan als ze de sector overeind willen houden. Respect voor de touringcarchauffeur en waardering voor het werk is op z’n plaats. Naast een fatsoenlijke loonsverhoging moet ieder uur betaald worden’, aldus Kressin.

3.000 werknemers

Bij de verschillende touringcarbedrijven werken in totaal zo’n 3.000 werknemers.