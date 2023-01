Ultimatum verlopen, vanaf 6 februari start 5-daagse staking streekvervoer

'Grote bereidheid'

'Onder de CNV-leden is grote bereidheid om in actie te komen, bleek vorige week tijdens zes online ledenvergaderingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao openbaar vervoer, die geldt voor zo’n 13.000 werknemers, zijn 18 januari gestrand', aldus CNV.

Ultimatum

In het ultimatum heeft CNV Vakmensen een aantal eisen die nodig zijn voor een nieuwe cao. Het gaat onder meer om een stevige loonsverhoging, een goede ouderenregeling en een aanpak van de hoge werkdruk.

'Hoge werkdruk aanpakken'

Cao-onderhandelaar Hanane Chikhi: ‘We hebben allerlei voorstellen gedaan om die hoge werkdruk aan te pakken. Minder gebroken diensten, minimaal 20 minuten voor een warme maaltijd tijdens een late dienst. Normale voorstellen om het werk beter te maken. Maar de werkgevers schuiven alles van tafel en komen niet met betere oplossingen. Ze zien bij elke mogelijke oplossing vooral problemen met de uitvoering.’

Acties onvermijdelijk

'Dat betekent dat acties onvermijdelijk zijn. We doen dat niet graag, maar het kan niet anders. Vanaf 6 februari gaan we het werk in het hele Openbaar Vervoer, met uitzondering van de NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en (deels) Rotterdam, stilleggen', aldus CNV.