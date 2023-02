RIVM geeft houtstookalert voor acht provincies

Acht provincies

'Het gaat om de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen', aldus het RIVM.

Verwarmen woning met houtkachel

Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Verwarm jij je woning alleen met een houtkachel? Dan geldt het advies niet voor jou, maar blijf je ervan bewust dat je buren last kunnen hebben van de rook.

Schadelijke stoffen

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Verwachting

In de nacht van dinsdag 7 februari naar woensdag 8 februari wordt in grote delen van het land stabiel weer verwacht. Er is weinig wind waardoor rook weinig wordt verspreid. Pas in de loop van woensdagochtend wordt meer wind verwacht, waarmee de luchtkwaliteit verbetert.