Amsterdam stelt blowverbod in op de Wallen

Blowverbod

Zo mag er vanaf half mei niet meer op straat worden geblowd, sluiten horeca en prostitutie eerder in het weekend en moeten alcoholhoudende dranken worden afgeschermd of verwijderd op de tijden van het verkoopverbod. 'Deze voorgestelde maatregelen op de Wallen moeten de enorme overlast, vooral ’s nachts, verder tegengaan. Bewoners en ondernemers kunnen 4 weken reageren op enkele van deze maatregelen', zo meldt de gemeente Amsterdam.

Gastheren en -vrouwen

'De voorgenomen maatregelen komen bij de al bestaande acties. Zo zetten we gastheren en -vrouwen in, stellen we bij drukte eenrichtingsverkeer in en kunnen we delen van de Wallen afsluiten bij topdrukte. Ook is het drinken van alcohol op straat verboden, en hebben we maatregelen genomen tegen straatdealers', aldus de gemeente.

Grimmige sfeer ’s nachts

Bewoners van de oude binnenstad hebben veel last van het massatoerisme en alcohol- en drugsmisbruik op straat. Toeristen trekken ook straatdealers aan die weer voor criminaliteit en onveiligheid zorgen. Vooral ’s nachts kan de sfeer grimmig worden. Mensen die onder invloed zijn, blijven lang rondhangen. Bewoners kunnen niet goed slapen en de buurt wordt onveilig en onleefbaar.

Blowverbod op straat

Een blowverbod op straat moet de overlast verminderen. De gemeente kijkt ook naar een afhaalverbod op bepaalde tijden voor softdrugs. Als de overlast niet genoeg afneemt, onderzoekt de gemeente of het blowen op terrassen bij coffeeshops kan worden verboden. Op dit voorgenomen blowverbod kunnen Amsterdammers 4 weken inspreken.

Eerder sluiten in de nacht

Een van de maatregelen waar al eerder over is besloten, is om horecazaken en seksinrichtingen met een horecavergunning op vrijdag en zaterdag om 2.00 uur hun deuren te laten sluiten. Nu is dat 3.00 of 4.00 uur. Prostitutiebedrijven mogen dan tot 3.00 uur openblijven. Nu is dat tot 6.00 uur. Om de drukte beter te spreiden, mogen na 1.00 uur ’s nachts geen nieuwe bezoekers naar binnen. Ook willen we de terrassen in de zomermaanden om 1.00 uur sluiten. Dat is nu 2.00 uur. Over de vervroeging van de terrastijden kunt u 4 weken inspreken.

Minder verkoop van alcohol

Op de Wallen is de verkoop van alcohol door winkels, slijterijen en cafetaria’s al verboden van donderdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur. Deze maatregelen worden doorgezet. Ook moet alcoholhoudende drank op deze momenten uit de winkel worden weggehaald of afgeschermd.