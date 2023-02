Verdacht pakket aangetroffen voor gebouw in Laren

In het centrum van het Noord-Hollandse Laren is vrijdagochtend voor een pand aan de Brink een verdacht pakket aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Melding

Vrijdagochtend rond 09.00 uur kwam een melding binnen van een verdacht voorwerp bij een gebouw aan de Brink in Laren. Vanwege mogelijk ontploffingsgevaar hebben agenten de omgeving ontruimd en is de hulp ingeschakeld van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). Zij hebben het pakket verwijderd waarna het op een veilige locatie tot ontploffing is gebracht. Rond 12.00 uur is het gebied weer vrijgegeven.

Onderzoek gestart

De politie is direct een onderzoek gestart naar de achtergrond van deze vondst. Er wordt buurtonderzoek verricht en camerabeelden nagelopen om te achterhalen hoe en door wie het pakket daar, vermoedelijk in de nacht, is achtergelaten. Forensisch onderzoek moet daarbij uitwijzen of er sprake was van werkbare stoffen en daadwerkelijk explosiegevaar.