Nieuwe stakingen streekvervoer dreigen als werkgevers niet over de brug komen

Minder werkdruk

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om tot een goede cao met een leefbaar loon en minder werkdruk te komen. Zij zijn de enige die de stakingen, die heel vervelend zijn voor de passagiers, kunnen voorkomen.’

Einde aan 'gejaag en gejakker'

In het streekvervoer wordt al maanden actiegevoerd voor een betere cao. Hanane Chikhi, onderhandelaar CNV Vakmensen: ‘Het is waardeloos dat dit nodig is, maar de maat is echt vol. Er móet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer. De werkdag hangt aan elkaar van even gauw achter het stuur wat eten, even snel koffie halen op de pauzeplek, gauw naar toilet. Als je op die manier je werk moet doen, is dat een ongezonde situatie. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim. We vragen al jaren om meer lucht in de roosters. En die komt er maar niet. Het is nu klaar, we willen daar betere afspraken over.’

Te veel looninhouding

Bij de staking van afgelopen woensdag deden weer meer mensen mee dan de keren er voor. Er vielen daardoor veel lijnen uit en in sommige regio’s werden de bussen zelfs binnen gehouden. Van der Gaag: ‘Wel gaan we kijken of de looninhouding door de werkgevers wel eerlijk is verlopen. We krijgen veel signalen van stakers die zeggen dat er te veel geld in wordt gehouden. Het lijkt er op of werkgevers de stakers zo willen laten knakken, maar dat gaat ze niet lukken.’

Gratis rijden

Hoewel medewerkers steeds strijdbaarder worden, gaan ze volgens beide vakbonden het liefst morgen weer aan de slag. Ze vinden het heel vervelend voor al die mensen die afhankelijk zijn van het streekvervoer, dat er gestaakt wordt. Van der Gaag: ‘Staken is echt de laatste strohalm die mensen hebben om werkgevers duidelijk te maken dat de maat vol is. Passagiers gratis mee laten rijden, zoals vaak als alternatief geopperd wordt, is geen oplossing. Door een rechterlijke uitspraak mogen werkgevers dan het loon inhouden. Dus dat betekent dat ze weliswaar minder inkomsten uit kaartverkoop hebben, maar een nog groter bedrag besparen op loonkosten. Daar zet je de werkgevers dus niet mee onder druk.’

Stakingsperiode

De stakingsperiode van zes weken begint volgende week dinsdag 28 februari. Daarna wordt gestaakt op donderdag 2 maart, maandag 6 maart, woensdag 8 maart, vrijdag 10 maart, dinsdag 14 maart, woensdag 15 maart, maandag 20 maart, woensdag 22 maart, vrijdag 24 maart, woensdag 29 maart, donderdag 30 maart, maandag 3 april, woensdag 5 april en vrijdag 7 april. Onder de cao Streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. De vorige cao verliep op 31 december 2022.