Bevrijdingsfestival Utrecht kan door garantstellingen toch doorgaan

Crowdfundingsactie

Bevrijdingsfestivaldirecteur Manja Kerstholt: ‘We zijn verheugd dat we extra steun krijgen van zowel de overheid als nu ook uit de private- en commerciële sector om op 5 mei het festival te kunnen organiseren. We hebben afgelopen week hartverwarmende reacties ontvangen vanuit het hele land, waaronder een groots opgezette crowdfundingsactie. Samen met de initiatiefnemers beslissen we hoe we deze gift als Bevrijdingsfestival Utrecht kunnen inzetten.’

Garantstelling vanuit private en commerciële sector

Het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch staan garant voor deze editie van het festival. Directeur Quinten Peelen van het K.F. Hein Fonds is blij dat het Bevrijdingsfestival hiermee door kan gaan: ‘Ons fonds ondersteunt al 85 jaar projecten in de provincie Utrecht die mensen verbinden. Het Bevrijdingsfestival Utrecht is daar een heel goed voorbeeld van: een festival waarbij iedereen welkom is om samen vrijheid en gelijkheid te vieren. Dat vinden wij zo belangrijk dat we graag op deze bijzondere manier helpen.’

Grolsch

Verkoop Directeur Mike Stoffers van Koninklijke Grolsch: ‘Grolsch is al jarenlang partner van Bevrijdingsfestival Utrecht en toen we hoorden dat het festival afgelast zou worden, zijn we met open blik gaan kijken op welke wijze wij zouden kunnen bijdragen. Grolsch gelooft in de verbinding tussen mensen, zeker op zo’n belangrijk moment. We zijn dan ook blij dat de vrijheid ook dit jaar weer in Utrecht gevierd kan worden.’

Op zoek naar een duurzame oplossing

Het Bevrijdingsfestival Utrecht kampt de laatste jaren net als andere bevrijdingsfestivals met financiële onzekerheden: de nasleep van de coronacrisis, stijgende inflatie, fors gestegen loonkosten, krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen. Dat heeft geleid tot een kostenstijging van 30%, die de organisatie niet kan en wil doorberekenen met toegangskaarten of door de consumptieprijs te verhogen. Ook voor de komende jaren is financiering nog allerminst zeker. Het festival hoopt dat het Rijk en andere financiers over de brug komen om het festival de komende jaren duurzaam kunnen vormgeven, zodat het festival voor iedereen gratis toegankelijk kan blijven. Daarover gaat de organisatie de komende tijd in gesprek.

Festival houdt het thema vrijheid levend

Het Bevrijdingsfestival Utrecht geeft invulling aan 5 mei en viering van de vrijheid op deze dag voor de provincie Utrecht, met jaarlijks tussen de 37.000 en 45.000 bezoekers. Het festival is dé manier bij uitstek om vrijheid en gelijkheid te vieren - iets dat niet vanzelfsprekend is. Naast het festival in Park Transwijk, is er een inhoudelijk programma met verschillende partners. De werving voor vrijwilligers is in volle gang, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van festival. Binnenkort maakt het festival de eerste artiesten bekend.