Sieraden gestolen van hoogbejaarde Amsterdammers; man (22) aangehouden

In september worden meerdere hoogbejaarde Amsterdammers gebeld door een man die zich voorstelt als een politieagent. Hij heeft goed nieuws voor de inwoners van de hoofdstad, want er zijn personen aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere roofovervallen in hun omgeving waarbij zeer veel sieraden zijn buitgemaakt.

Omdat de politie bezig is met een (sporen)onderzoek, worden de slachtoffers door de zogenaamde politieman gevraagd hun sieraden klaar te leggen zodat een collega deze direct kan komen ophalen. Even later wordt daadwerkelijk door de ‘collega’ aangebeld.

Persoonlijke informatie

Omdat de oplichter aan de telefoon zeer veel persoonlijke informatie (adres, geboortedatum, naam) over zijn slachtoffers heeft, vertrouwen zij hem en geven dan ook hun bezittingen af aan de man die aanbelt. Deze man geeft aan dat hij de sieraden terug komt brengen zodra het onderzoek is afgerond. De sieraden zijn echter nooit teruggekomen bij hun eigenaren.

Aangiften

De slachtoffers beginnen argwaan te krijgen en bellen de politie. Deze geeft direct aan dat zij aangifte moeten doen omdat de politie nooit op deze manier te werk gaat. De aangiften worden opgenomen waarna het onderzoek wordt gestart. Onderdeel van dit onderzoek is het uitkijken van camerabeelden uit de omgeving. Daarop is steeds dezelfde man te zien die op de dagen en tijdstippen van de diefstal bij de slachtoffers in buurt is. Na enige tijd komt het onderzoeksteam achter de identiteit van de man en wordt de 22-jarige verdachte aangehouden in een woning in Amsterdam West.

Verdachte

De verdachte is kort na zijn aanhouding voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld. Daarna is de verdachte in hechtenis genomen en verblijft nog altijd in een penitentiaire inrichting.

Onderzoek

Ondanks dat een verachte is aangehouden, heeft de politie deze zaak nog steeds in onderzoek. Er wordt onder andere onderzocht of de man alleen opereerde en waar de sieraden zijn gebleven. De politie hoopt de sieraden op het spoor te komen zodat zij deze kan teruggeven aan hun eigenaren die voor hen vooral een zeer emotionele waarde hebben.