Minderjarige Beverwijker aangehouden voor bankhelpdeskfraude

Op woensdagmiddag 1 maart is een minderjarige inwoner van Beverwijk op heterdaad aangehouden voor bankhelpdeskfraude. Toen hij een bankpas kwam ophalen bij een 91-jarige vrouw, kon een opmerkzame getuige hem vasthouden tot de politie kwam.

Een 91-jarige vrouw uit Beverwijk werd meerdere keren gebeld door iemand die zei voor de bank te werken. Er zou geld van haar rekening zijn overgeboekt en een nieuwe bankpas zijn aangevraagd. Om de vrouw te kunnen helpen, had de bank haar pinpas en -code nodig. Een bankmedewerker zou langskomen om deze op te halen. In werkelijkheid had de vrouw niet te maken met bankmedewerkers, maar met oplichters.

Aan het eind van de middag belde de verdachte aan bij het wooncomplex in de Zeestraat waar het slachtoffer woont. Terwijl hij via de intercom met haar sprak, pakte een opmerkzame getuige de jongen vast en vroeg wat hij kwam doen. Toen de verdachte uiteindelijk vertelde dat hij een bankpas kwam ophalen, werd de politie gebeld en is hij aangehouden.