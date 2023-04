Politie doet onderzoekt overlijden baby in Breda

Het gaat om een baby van zeven weken, een jongetje, gisteren overleden in een ziekenhuis in Rotterdam. De omstandigheden rond de mogelijke oorzaak van overlijden zijn zodanig dat in overleg met de Officier van Justitie een uitgebreid rechercheonderzoek is gestart. In het kader van dat onderzoek is zaterdag 1 april 2023 door Forensische Opsporing in een woning in Breda naar sporen gezocht.

Politie en Openbaar Ministerie benadrukken dat alle scenario’s nog open staan en dat het in deze fase van het onderzoek helemaal niet zeker is dat het gaat om een misdrijf, er kan ook sprake kan zijn van een natuurlijk overlijden of een noodlottig ongeval. ''We doen in het belang van het lopende onderzoek en de privacy van betrokkenen nu verder geen mededelingen.''