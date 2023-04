17-jarigen krijgen weer de Dienstplichtbrief op de mat

Alle Nederlandse mannen en vrouwen die dit jaar 17 worden of dat net zijn, staan nu ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Al die jongeren krijgen deze mededeling vandaag of morgen per brief. Deze jaarlijkse inschrijving moet volgens de wet en gebeurt namens de minister van Defensie.

Opkomstplicht opgeschort sinds 1997

Menigeen denkt dat de militaire dienstplicht niet meer bestaat, maar dat is wel het geval. Die geldt voor iedereen tussen de 17 en 35 jaar. Wel is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht opgeschort. Dat betekent dat dienstplichtigen sindsdien niet meer worden opgeroepen. In uitzonderlijke situaties, zoals een dreigende oorlog, kan de regering besluiten om de opkomstplicht weer van kracht te laten zijn. Dat is echter nu niet het geval.

Dienjaar Defensie

Mensen (jong en ouder) die toch graag kennismaken met Defensie kunnen nu vrijwillig een jaar dienen, bijvoorbeeld na de middelbare school, na een vervolgopleiding of tijdens een sabbatical in de beroepscarrière. Als volwaardige collega’s krijgen ze de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Zij dragen bij aan onze veiligheid en krijgen een passend salaris. Het zogenaamde Dienjaar Defensie start dit jaar in september voor het eerst.