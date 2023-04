OM eist celstraf tegen oud-medewerker UWV die ruim 1,8 miljoen verduisterde

Voor ruim € 3,5 miljoen aan uitkeringsaanvragen ingediend

De oud-medewerker wordt verdacht van verduistering, valsheid in geschrift en schending van de geheimhoudingsplicht tijdens zijn dienstverband bij de overheidsorganisatie. 'Hij zou dit hebben gedaan door samen met medeverdachten voor ruim €3,5 miljoen aan uitkeringsaanvragen in te dienen voor werknemers van verschillende organisaties, en het uitgekeerde geld daarna door te laten sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Uiteindelijk is er ruim €1,8 miljoen euro verduisterd', aldus het OM.

Onderzoek

Het onderzoek is gestart na een controle binnen het UWV, waaruit bleek dat er fraude was gepleegd met aanvragen voor zogenoemde compensatie transitievergoedingen (CRTV aanvragen). De CRTV regeling is er voor werknemers die, na twee jaar van ziekte, worden ontslagen. De onderneming betaalt dan een transitievergoeding uit aan de (ex)werknemer waarvoor de onderneming een (volledige) compensatie kan aanvragen bij het UWV.

Strafrechtelijk onderzoek OM

Direct na de controle is een strafrechtelijk onderzoek opgestart, vooral ook gericht op het beperken van de schade en het in beslag nemen van het verduisterde geld. In een periode van ruim drie maanden zijn er door de verdachte in ieder geval 43 valse CRTV aanvragen ingediend bij het UWV. Van die aanvragen is uiteindelijk €1.814.352,- uitgekeerd op rekeningen van verschillende bedrijven, voor werknemers die daar niet in dienst waren. De uitgekeerde bedragen werden vervolgens doorgesluisd naar bankrekeningen in het buitenland.

'Een inside job'

De verdachte was als uitzendkracht werkzaam bij het UWV en zocht stukken op van bonafide CRTV aanvragen. Deze stukken verstrekte hij aan anderen buiten de organisatie, die vervolgens valse aanvragen bij het UWV indienden. Vervolgens zorgde de verdachte ervoor dat de valse aanvragen weer bij hem terechtkwamen zodat hij ze kon accorderen. Volgens de officier van justitie is hier dus sprake van een inside job: 'Verdachte heeft op een schandalige en geraffineerde manier misbruik gemaakt van het in hem, als overheidsfunctionaris, gestelde vertrouwen. Door zijn handelen heeft het UWV ten onrechte een groot geldbedrag uitgekeerd. Kostbaar overheidsgeld dat maar één keer kan worden uitgegeven en dat voor het grootste gedeelte niet meer terug is gevonden.'

Medeverdachten ook voor rechter

De medeverdachten die voornamelijk verantwoordelijk worden gehouden voor het doorsluizen en witwassen van de gelden moeten zich op een ander moment voor de rechtbank verantwoorden. Het OM eist een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar, waarbij de verdachte geen functie als ambtenaar of in dienst bij de overheid mag bekleden. De rechtbank doet uitspraak over twee weken.