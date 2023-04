Verdachte mishandelt NS-medewerker en politieman

Een medewerker van de NS werd vrijdagavond rond 20.30 uur op het station in Roosendaal mishandeld door een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is aangehouden. Bij zijn aanhouding pleegde hij verzet, schopte een politieman en gaf hem een kopstoot.

De NS-medewerker sprak een jongeman aan omdat hij met zijn voeten op het zitgedeelte van een bank zat. De jongen ging vervolgens op een normale manier op de bank zitten. Even later werd de NS-medewerker aangesproken door een andere man (28 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats) die op het station aanwezig was. Hij was het kennelijk niet eens met de manier waarop de jongeman was aangesproken. De man duwde de NS-medewerker. Door de medewerker werd hem de toegang tot het station ontzegd. Samen met een collega begeleidde hij de 28-jarige naar de uitgang van het station. De man ging hierbij hevig in verzet, spuugde de NS-medewerker en schopte hem vervolgens in zijn kruis. De politie werd gewaarschuwd.

Verdachte aangehouden

Meerdere agenten spoedden zich naar het station. Agenten boeiden de agressieve man en probeerden hem mee te nemen naar hun politieauto. Tijdens de wandeling daar naartoe schopte de 28-jarige verdachte meerdere malen tegen de benen van een van de politiemannen. Op een gegeven moment zag hij kans om de agent een kopstoot te geven. De agent raakte hierdoor gewond.

Zowel de NS-medewerker als de politieman deden aangifte tegen de aangehouden verdachte. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit nog vast en wordt zaterdag gehoord door de politie.