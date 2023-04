Forensisch onderzoek dode in Middelburg afgerond

Rechercheurs van het team Forensische Opsporing hebben vrijdagavond het sporenonderzoek afgerond dat in een woning aan de Granaat in Middelburg plaatsvond. In die woning werd op woensdag 19 april jl. het lichaam aangetroffen van de bewoonster. Ze bleek als gevolg van een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Tactisch rechercheurs gaan verder onderzoek doen in de woning. Dit houdt in dat de rechercheurs op zoek gaan naar aanwijzingen en bewijsmateriaal dat het onderzoeksteam kan helpen om de zaak op te kunnen lossen. Het pand is nog niet vrijgegeven. De politielinten in de omgeving van de plaats delict zijn weggehaald, de straat is weer helemaal toegankelijk. De aangetroffen sporen die door de technisch rechercheurs zijn afgenomen zijn veiliggesteld en worden nu verder onderzocht.

Op het lichaam van het slachtoffer is sectie verricht. Over de doodsoorzaak doet de politie geen mededelingen.

Een woordvoerder van de politie laat weten: 'Wij zijn op de hoogte van geruchten uit de buurt over een mogelijke verdachte. Er is nog geen verdachte aangehouden in deze zaak.'