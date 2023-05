Rechtbank Noord-Nederland stelt prejudiciële vragen over vergoeding fysieke mijnbouwschade

De rechtbank Noord-Nederland heeft prejudiciële vragen gesteld aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak over de vergoeding van fysieke mijnbouwschade. Het is de eerste keer dat dit gedaan wordt.

De Tijdelijke wet Groningen (TwG) heeft de vergoeding van mijnbouwschade in het aardbevingsgebied opgedragen aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), met de mogelijkheid van beroep bij de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. De TwG kent de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank heeft (voor de eerste keer) besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken in een zaak die gaat over vergoeding van fysieke mijnbouwschade. Ná verkoop maar vóór levering van de woning, heeft de verkoper bij het IMG vergoeding aangevraagd voor schade aan de woning. Het IMG heeft de vergoeding toegekend in een besluit van ná de levering, maar vervolgens deze toekenning ingetrokken. De kopers van de woning stellen dat de vergoeding aan hen toekomt.

De rechtbank ziet aanleiding prejudiciële vragen te stellen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zodra de Raad van State antwoord heeft gegeven, kan de rechtbank uitspraak doen in de zaak. Hoe lang dat gaat duren, is nu nog niet te zeggen.