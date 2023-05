Aanhouding na explosies Amsterdam

In het lopende onderzoek naar twee explosies in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid, bij een horecagelegenheid en een bedrijfspand heeft de politie vandaag, 2 mei 2023, een eerste aanhouding verricht. Deze man (35) wordt verdacht van betrokkenheid bij deze explosies.

Explosie 22 januari 2023

Op zondag 22 januari 2023 rond 19.00 uur wordt een explosief in de deuropening van een horecagelegenheid in de Zeilstraat gegooid, welke vervolgens tot ontploffing is gekomen. Op het moment van de explosie zijn twee personen aanwezig in het pand, niemand raakt gewond. Er ontstaat brand, die het aanwezige personeel snel blust.

Explosie 24 januari 2023

In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari - omstreeks 0:40 uur – is voor de tweede nacht op rij een explosief bij een pand op de Zeilstraat afgegaan. Het pand, een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een geparkeerde auto raken daarbij beschadigd. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Omwonenden schakelen direct de politie in als zij een harde knal horen en vervolgens veel rook uit het bedrijfspand zien komen. Bij aankomst zien de politieagenten inderdaad veel rookontwikkeling en evacueren mensen uit een naastgelegen pand omdat niet duidelijk is of er nog meer explosief materiaal aanwezig is. De Explosieven Opruimingsdienst en het Team Explosieven Verkenning komen ter plaatse. Zij stellen vast dat er geen gevaar meer is voor de omgeving, waardoor de mensen terug kunnen naar hun woning.

Aanhouding

De aangehouden verdachte kwam in beeld bij het intensieve rechercheonderzoek naar de toedracht van de explosies in beide zaken. Dankzij de inzet en expertise van de politie-experts, waaronder Forensische Opsporing, kon de verdachte worden opgespoord en aangehouden. De politie neemt deze incidenten, waarbij een mogelijk verband bestaat tussen beide explosies, zeer serieus. Het onderzoek gaat onverminderd door naar de mede verdachte(n) waarbij er alles aan wordt gedaan deze op te sporen. Meer aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

Getuigen gezocht

Het onderzoek is nog steeds bezig. Wij willen iedereen die informatie heeft over deze incidenten nogmaals oproepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Alle informatie kan helpen bij het oplossen van deze zaken en het voorkomen van vergelijkbare ernstige incidenten in de toekomst.