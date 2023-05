Meerdere gewonden na ongeval bij tankstation langs snelweg A2 bij Liempde

Meerdere gewonden, ravage groot

De ravage is groot, voor zover nu bekend is een automobilist ingereden op een stilstaand voertuig die aan het tanken was. Er waren meerdere gewonden, er kwamen maar liefst drie ambulances ter plaatse. De omgeving is afgezet door de politie en ook de brandweer is ter plaatse. Het betreft Esso Ooiendonk aan de oostzijde van de snelweg A2.