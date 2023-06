Wederom explosie bij geldwisselkantoor

In de buurt van de Bijlmerdreef is in de nacht van woensdag 31 mei op donderdag 1 juni een harde knal te horen. Dit is de derde keer in de afgelopen week dat er bij hetzelfde pand een explosie plaatsvindt. Het doelwit is een geldwisselkantoor aan de Bijlmerdreef. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wederom schade ontstaan aan het pand.