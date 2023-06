Twee branden op bouwterrein in Assen

In Assen is de brandweer vannacht druk geweest met twee branden op een bouwterrein in de wijk Koosterakker.

Even na middernacht ging een bouwkeet in vlammen op. Iets meer dan twee uur later stond er een container in brand.

Het vermoeden bestaat dat beide branden zijn aangestoken. Een onderzoek moet meer duidelijkheid geven.