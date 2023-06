Buitenbrand in Son en Breugel

Zondagmiddag om 13:25 uur is de brandweer van Son en Breugel gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Australiëlaan in Son en Breugel.

Ter plaatste had er een brandje gewoed in de slootkant, deze was bij aankomst van de brandweer al geblust door een buurtbewoner. De brandweer heeft nog een nacontrole gedaan met een warmtebeeldcamera en keerde al snel terug naar de kazerne.