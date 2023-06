Vliegtuigmaatschappijen negeren aanbeveling Onderzoeksraad om cockpit voice recorders oudere vliegtuigen te upgraden

CVR met langere opnameduur in nieuwe vliegtuigen verplicht

'In nieuwe vliegtuigen is een CVR met een lange opnameduur verplicht', aldus de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad deed in 2022 de aanbeveling aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen om ook in vliegtuigen met bouwjaar vanaf 2002 de CVR te vervangen of upgraden zodat deze een grotere opslagcapaciteit hebben. Dit stelt opnames van gesprekken in de cockpit langer veilig voor nader (veiligheids)onderzoek.

Opstijgen vanaf taxibaan

Aanleiding voor de aanbeveling was een voorval waarbij een Boeing 737-800 op Schiphol vanaf een taxibaan wilde opstijgen. Na een instructie van de luchtverkeersleiding brak de bemanning de start af en vertrok het vliegtuig daarna veilig vanaf de juiste startbaan.

Oude data CVR overschreven

Bij aankomst op de bestemming waren de opnames van de CVR tijdens het voorval inmiddels overschreven omdat de CVR een opnamecapaciteit had van twee uur. Dit betekende dat de relevante CVR-opnames niet beschikbaar waren en bemoeilijkte het onderzoek van de Onderzoeksraad.

'Kostenargument prevaleert boven veiligheidswinst'

Het is aan de maatschappijen zelf om de juiste afweging te maken tussen veiligheid en kosten, zo stelt de Raad in de notitie opvolging aanbevelingen. In dit geval prevaleert voor de maatschappijen kennelijk het kostenargument boven het behalen van veiligheidswinst.