Joey den Besten (30) overleden na crash

De Nederlandse motorcoureur Joey den Besten (30) is om het leven gekomen in het Finse Imatra

Den Besten deed mee aan de IRRC Imatranajo race in Imatra in Finland. De coureur uit de Achterhoek verloor tijdens de formatieronde voorafgaande aan de race de controle over zijn superbike en overleed. Eerder dit weekend kwam de Nederlandse autocoureur Dilano van 't Hoff (18) om het leven op het circuit van Spa.