Auto slaat over de kop bij zwaar ongeval op A28

De A28 tussen Groningen en Assen is donderdagavond ter hoogte van Tynaarlo afgesloten nadat een auto over de kop is geslagen.

Vangrail

Door onbekende oorzaak raakte de auto de vangrail en sloeg daarna over de kop. Volgens ooggetuigen zijn er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Eén inzittende is met ernstige verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De A28 is afgesloten tussen de afslagen Vries en Assen-Noord.