Slachtoffer steekincident meldt zich in ziekenhuis

Zondagavond kreeg de politie een melding vanuit een ziekenhuis in Groningen dat er eerder die avond een steekincident zou hebben plaatsgevonden aan de Turfsingel. Dat zou rond 21:30 uur zijn gebeurd. Het slachtoffer is daarna zelf met verwondingen naar het ziekenhuis gegaan. Daar is de politie gebeld. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Assen.