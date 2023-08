Code Geel voor verwachte wateroverlast en zware windstoten

Het KNMI heeft voor zondagmiddag Code Geel afgegeven vanwege verwachte regen in het westen, onweersbuien in het oosten en zware windstoten langs de westkust. Dit meldt het KNMI zondag.

Meer dan 50 mm regen

'In de westelijke helft van het land valt tot en met vanmiddag plaatselijk veel regen, meer dan 50 mm in 24 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden', aldus het KNMI.

Pittige onweersbuien met kans op wateroverlast

Zondagmiddag ontstaan vanaf ongeveer 14.00 uur in het oosten enkele pittige onweersbuien, met name in de provincies Overijssel en Drenthe. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd en kans op wateroverlast. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. Halverwege de avond verdwijnen deze onweersbuien.

Zware windstoten langs de kust

In de loop van de middag en in de avond worden langs de kust van Zeeland en Zuid-Holland zware windstoten rond 80 km/uur verwacht. In de avond gaat het langs de kust van Noord-Holland hard waaien met windstoten rond 80 km/uur. De zware windstoten komen uit het noordwesten. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. Aan het einde van zondagavond nemen de windstoten weer af.