Politie kiest Ford Kuga Full Hybrid en BMW X1 als nieuwe politieauto

Twee leveranciers

De opdracht is gegund aan de leveranciers van de twee best presterende personenauto’s in combinatie met prijs en kwaliteit. 'De politie contracteert bewust twee merken om flexibeler te zijn bij mogelijke leveringsproblemen', zegt Michel de Roos, voorzitter van de stuurgroep die belast is met de aankoop van de nieuwe auto's. ‘De aanbesteding voor nieuwe basispolitievoertuigen is een intensief proces. We moeten met veel onderdelen rekening houden, want een politievoertuig heeft andere eisen dan een "normale" auto. Het allerbelangrijkste is dat onze collega’s hun werk goed en veilig kunnen doen.’

Uitvoerig getest

Daarom hebben afgelopen mei tientallen politiecollega’s uit alle eenheden in totaal vier personenauto’s van drie leveranciers uitvoerig getest. Dit gebeurde zowel op het circuit in Lelystad als op de openbare weg. Daarbij werden niet alleen de technische specificaties beoordeeld, zoals het uitbreken in de bocht, het remgedrag, rijden over drempels en acceleratie, maar ook het algemene rijcomfort. Kan de agent gemakkelijk in- en uitstappen? Is er voldoende ruimte in het voertuig? Daarnaast zijn de voertuigen doorgemeten op ergonomische aspecten.

Gebruikerstesten zwaarwegend

Van al deze onderdelen werd de score van de auto én de ervaringen van de testers nauwkeurig bijgehouden. Jaimy, agent en tester uit de eenheid Den Haag: ‘Wij moeten uiteindelijk in de auto’s gaan rijden. Daarom zijn deze testen heel belangrijk. Het is fijn dat wij daar deel van kunnen uitmaken.’ De gebruikerstesten zijn met een aandeel van vijftig procent in de totaalscore, een zwaarwegende factor in de besluitvorming. Daarnaast speelden prijs (dertig procent) en kwalitatieve criteria (twintig procent) een rol. De Ford Kuga en BMW X1 kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus. Zij scoorden onder andere goed op wegligging, stuurgedrag en remgedrag, maar ook op het algemene comfort en rijgedrag op de openbare weg.

Eerst proefmodellen gebouwd

De leveranciers die de opdracht voorlopig krijgen, bouwen enkele proefmodellen. Deze proefmodellen worden – nadat ze zijn goedgekeurd – ingezet voor een gebruikersperiode in verschillende basisteams in 2024. Alleen als deze fase met de proefmodellen is geslaagd, worden de overeenkomsten ondertekend.