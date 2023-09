Woning in Eindhoven vannacht beschoten, gezin ongedeerd

De politie doet onderzoek naar een schietincident op de Achelstraat in Eindhoven. In de nacht van maandag op dinsdag werd een woning daar meerdere malen beschoten. 'Een raam aan de voorzijde van de woning had na de beschieting meerdere kogelgaten. De bewoners zijn ongedeerd gebleven', zo meldt de politie dinsdag.

Wakker geschrokken van harde knallen

De bewoners van het huis schrokken rond 01.15 uur wakker van harde knallen. Toen ze gingen kijken zagen ze dat er meerdere gaten in hun raam aan de voorzijde zaten. 'Door de gealarmeerde politie werd al snel vastgesteld dat de woning beschoten was. Hoewel het gezin met twee jonge kinderen thuis was raakte niemand gewond bij het incident', aldus de politie.

Onderzoek

Door de politie is daarop direct een onderzoek ingesteld. De technische recherche heeft sporenonderzoek verricht en er werd ook een eerste buurtonderzoek gedaan. Daarbij is ook gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn.

Getuigen

Over de aanleiding en toedracht van het schietincident is op dit moment nog steeds veel onduidelijk. Mogelijk dat er vanuit een auto op de woning is geschoten waarna de dader of daders er met deze auto vandoor zijn gegaan. De politie is dan ook op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen.