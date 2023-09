Landelijke oplichters aangehouden in Utrecht

Oplichting is van alle tijden, maar de werkwijze van oplichters verandert. Oplichting via internet speelt een steeds prominentere rol. Bij de vorm van oplichting waar het in dit geval over gaat, hebben de slachtoffers (vaak 70+ jaar oude mannen) contact met iemand via een datingsite. Deze persoon doet net alsof ze voor een date willen afspreken met het slachtoffer. Van tevoren vragen ze al of het slachtoffer waardevolle spullen in huis heeft of geld. Vervolgens proberen ze bij het slachtoffer thuis af te spreken. Uiteindelijk wordt de woning van het slachtoffer leeggeroofd.

Aanhoudingen

Door snel te anticiperen op deze landelijke oplichting kon de recherche op 19 september vijf verdachten aanhouden. De verdachten zijn tussen de 16 en 21 jaar oud en komen uit Utrecht. Op 20 september zijn vier verdachten weer heengezonden. Het onderzoek gaat verder en er zullen naar verwachting meerdere aanhoudingen volgen.