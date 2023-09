OM: Yvon K. verdacht van gifmoord is door zelfdoding om het leven gekomen

Onderzoek na vondst lichaam

Maandagochtend 25 september is er een melding binnengekomen dat het lichaam van de verdachte is gevonden in haar huis in Tilburg. Hierop is uitvoerig forensisch en tactisch onderzoek uitgevoerd door politie en OM. 'Zo zijn er diverse getuigen gehoord uit de directe kring van de vrouw, is haar woning en zijn haar gegevensdragers onderzocht, heeft er een forensische schouw met toxicologisch onderzoek plaatsgevonden en is er een afscheidsbrief aangetroffen', aldus het OM.

Lichaam vrijgegeven

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de politie en het OM tot de conclusie gekomen dat de officiële doodsoorzaak van verdachte Yvonne K. zelfdoding is. De forensisch officier van justitie heeft daarom dinsdagochtend het lichaam vrijgegeven.

De nabestaanden van Chris Grinwis en Yvonne K. zijn inmiddels door het OM op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

Uitspraak

Donderdag 7 september en maandag 11 september stond Yvon K. op zitting inzake onderzoek Border. Zij stond terecht voor de moord op haar vriend Chris Grinwis.

Volgens het OM is er voldoende bewijs dat verdachte met voorbedachten rade haar vriend heeft vergiftigd met de dood tot gevolg en eiste daarom 19 jaar cel gevangenisstraf. Aankomende woensdag staat de uitspraak gepland in deze zaak.