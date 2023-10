Uitverkochte Menzis 4 Mijl van Groningen een groot succes

De Menzis 4 Mijl van Groningen is terecht het grootste loopfeest van Noord-Nederland. De 36e editie was volledig uitverkocht wat zorgde voor maximale gezelligheid op en rondom het parcours. Zo’n 20.000 lopers liepen het iconische parcours van Haren naar de Vismarkt in Groningen.