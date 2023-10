Grote partij illegale potentie verhogende geneesmiddelen

De NVWA-IOD heeft op dinsdag 10 oktober bij doorzoekingen in het zuiden van het land een grote partij illegale potentie verhogende geneesmiddelen in beslag genomen. Daarnaast trof zij ruim 140.000 euro contant geld aan, 9 goudstaven en drugs. De doorzoekingen zijn onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar de illegale internationale handel in tabletten en capsules met de potentie verhogende stof sildenafil.

De NVWA-IOD heeft in totaal 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. Zij kwamen de zaak op het spoor dankzij informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte zou de tabletten en capsules te koop aanbieden via Spaanse en Duitse websites. Dit is verboden, sildenafil mag alleen door artsen worden voorgeschreven. Bij verkeerd gebruik kunnen er bijwerkingen optreden zoals hartklachten, diarree en wazig zicht. De NVWA-IOD heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de verdachte de middelen ook in Nederland te koop heeft aangeboden. De NVWA waarschuwt al langer voor de verkoop van producten die sildenafil bevatten.

Onverwacht resultaat

Tijdens de doorzoekingen werkten de rechercheurs van de NVWA-IOD samen met de politie, douane en een inspecteur van de NVWA. Naast de grote partij potentieverhogende middelen, troffen ze ruim 140.000 contact geld aan en 9 goudstaven ter waarde van ongeveer 50.000 euro aan. De verdachten handelen vermoedelijk niet alleen in potentieverhogende middelen maar ook in drugs. In een bedrijfspand werd namelijk een behoorlijke hoeveelheid drugs aangetroffen zoals speed, ketamine en xtc-pillen. Het geld, de goudstaven en de illegale middelen zijn in beslag genomen.