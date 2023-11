Jongeren met leer-werktraject ouderenzorg volledig gecompenseerd voor lestijd

De zogenoemde BBL-leerlingen die tijdens hun opleiding kiezen voor een leer-werktraject in de verpleeghuis- en thuiszorg (VVT) kunnen vanaf 1 februari 2024 rekenen op volledige compensatie van hun lestijd. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over de uitwerking van de afspraak die voor de zomer in een cao-akkoord was overeengekomen.

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Als je jongeren wil aantrekken en behouden voor de zorg, dan zijn goede afspraken over les- en praktijkuren tijdens hun opleiding onmisbaar. We zijn blij dat de afspraak, die gemaakt was tussen vakbonden en de werkgeversorganisatie ActiZ nu definitief wordt ingevoerd.’

Lestijd is werktijd

De afspraak houdt in dat de lesuren, zoals die gelden voor de opleiding, volledig als werktijd gezien gaan worden. De Haas: ‘De afspraak was vastgelegd in de cao, maar er was bij de partijen een ander idee over de invulling. Na uitgebreid overleg zijn we het eens geworden dat lesuren ook bij een deeltijdcontract volledig uitbetaald moeten worden.' Er wordt aangesloten bij de landelijk norm van gemiddeld 220 lesuren per schooljaar verdeeld over 40 lesweken. De Haas: 'Dit maakt de afspraak goed uitvoerbaar.'

Vooruitstrevende afspraak

De afspraak lestijd is werktijd is overigens vrij uniek. In andere zorgcao’s is slechts sprake van gedeeltelijke compensatie of wordt het overgelaten aan de werkgever hoeveel uren er worden gecompenseerd. De Haas: ‘Ik hoop echt dat deze afspraak door andere spelers in de sector Zorg & Welzijn wordt gevolgd. Het geeft duidelijkheid aan leerlingen waar ze op kunnen rekenen en maakt het aantrekkelijker om in de zorg in een leer-werktraject te starten.'

Ingangsdatum

De afspraken gaan in per 1 februari 2024 en zijn onderdeel van de lopende cao.