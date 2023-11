ANWB: Werk morgen thuis i.v.m verwachte storm

Donderdag veroorzaakt storm Ciarán veel wind. M.u.v. het noordoosten worden vanaf de tweede helft van donderdagochtend zware windstoten verwacht van 75-90 km/uur, in de kustgebieden van 90-100 km/uur, in Zeeland mogelijk zeer zware windstoten van 100-110 km/uur. Ook in het Waddengebied en rondom het IJsselmeer zijn in de middag en avond zeer zware windstoten van 100-110 km/uur mogelijk. De windstoten komen uit een zuidelijke richting. In de loop van donderdagavond beperken de zware windstoten zich tot de kustgebieden. In de nacht naar vrijdag neemt de wind verder af.