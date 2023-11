NK Tegenwindfietsen morgen in zware storm van start

Morgen stappen de deelnemers op een simpele fiets met terugtraprem om de Zeeuwse Oosterscheldekering, storm Ciarán en windstoten tot 88km/u te trotseren.

Na de wat mildere Matseditie staat het komende NKT in het teken van duurzaamheid en consuminderen: de doeken rondom het parcours komen van andere evenementen, boeketten krijgen gedroogd een tweede kans op het podium. Ook is er een recycle-klassement en worden deelnemers opgeroepen de Recycle- dresscode te volgen en geen speciale aerodynamische kleding aan te schaffen. Het (op z’n) Re-tour Shirt voor de winnaars laat zien dat je op heel veel manieren innovatief kunt zijn met duurzaam. Kortom het achtste NKT is de Re-cycle editie.

Het bewijs van de typische en enorme wind-tegen-kracht op de Oosterscheldekering wordt ook deze editie ongetwijfeld weer treffend weergegeven door wegvliegende petjes, verbeten koppen en momenten waarop letterlijk het snot voor de ogen wordt gefietst.

Foto archief van eerdere winnaar