Waardering voor ‘vergeten lichtingen’ Dutchbat

“De inspanningen van Dutchbat I, II en IV stonden in de schaduw van Dutchbat III en zijn wellicht zelfs vergeten”. Dat zei Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen vandaag in Ermelo. Meer dan 800 veteranen, uitgezonden onder de vlag van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat, kwamen daar met hun families bijeen. Het was de eerste reünie van alle lichtingen tezamen.

In juli 1995 vielen Bosnisch-Servische troepen de ‘veilige haven’ Srebrenica binnen. Dutchbat III had opdracht de enclave met duizenden opeengepakte vluchtelingen te beschermen. Een onmogelijke opdracht bleek later. Het ontbrak het bataljon aan mandaat en militaire middelen om de taak uit te voeren. Onder leiding van generaal Ratko Mladič doodden de troepen duizenden moslims.

Dat er in de jaren na de missie veel gesproken is over Dutchbat III is volgens Wijnen begrijpelijk. “Die tragische val maakte veel los in Nederland en in de rest van de wereld.” Hij benoemde het aanvullende leed door de negatieve berichtgeving over de missie. Een beeld dat pas na meer dan 25 jaar enigszins werd rechtgezet.

Moeilijke omstandigheden

Wijnen: “Die eerste juli-week van 1995 maakte de zaak voor Dutchbat totaal anders. Maar gedurende bijna 2 jaar dienden ook militairen van Dutchbat I, II en IV in een ingewikkelde missie, onder heel moeilijke omstandigheden. Dutchbat IV loste overigens niet Dutchbat III in de enclave af. Zover kwam het niet door de val. Dit was de compagnie in Simin Han. Die kreeg te maken met de tragische nasleep van de val en ving de vele vluchtelingen op in het gebied rond Tuzla.

Can do-mentaliteit

“De Dutchbatters waren daar om vrede te bewaren, maar hadden niet het juiste mandaat en niet het juiste aantal militairen. Ook de uitrusting en bewapening waren niet toereikend. Het was vechten met de handen op de rug”, aldus Wijnen. Binnen deze complexe context voerden zij desondanks de werkzaamheden uit, professioneel en met de typerende can do-mentaliteit.

Wijnen zei er veel waarde aan te hechten om het werk en de prestaties van alle Dutchbatters te erkennen. Hij sprak dan ook zijn waardering uit naar alle veteranen en met nadruk ook naar de familie en vrienden. “Zij vingen vaak de klappen op en doen dat soms nog steeds. Dát is de reden dat deze reünie is georganiseerd.”

Herdenking

Op de bijeenkomst werden de slachtoffers van de genocide herdacht. Maar ook de 2 gesneuvelde militairen van de missie, Jeffrey Broeren en Raviv van Renssen. De aanwezigen stonden eveneens stil bij de Dutchbat-veteranen die sindsdien zijn overleden. Soms zelfs omdat de last van de missie te zwaar werd.