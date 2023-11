Vrouw herkent haar man als overvaller juwelier in Opsporing Verzocht

Vandaag wordt een verdachte van een gewapende overval eerder dit jaar op een juwelier in Rotterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Man door eigen vrouw herkent

De man werd afgelopen dinsdagavond door zijn vrouw herkend toen zij samen het tv-programma Opsporing Verzocht zaten te kijken en de overval op de juwelier aan de Vlietlaan in Rotterdam voorbij kwam. De vrouw herkende haar eigen man toen er beelden werden getoond van de verdachten in het tv-programma.

Verdachte aangehouden

De man, een 55-jarige Hagenaar, meldde zich woensdag op een politiebureau. De Hagenaar is de derde verdachte die is aangehouden in deze zaak. De mannen drongen op 15 juli van dit jaar rond 16.30 uur de zaak binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen. De overvallers gingen er met sieraden vandoor. Alle verdachten zitten nog vast. Het onderzoek gaat volop door.