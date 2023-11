Drie gewonden bij aanrijding met vijf voertuigen

Zaterdagavond rond 20.00 uur vond er een ongeval plaats op de A76 waarbij drie gewonden vielen en vjif auto’s zwaar beschadigd raakten.

De aanrijding vond plaats op de A76 in de rijrichting van Stein naar Heerlen. Vijf voertuigen lagen zwaar beschadigd verspreid over alle rijstroken. Hierop was de hele snelweg geblokkeerd.

Bij het ongeval raakte van één auto een vrouw zwaar gewond en een vrouw en een baby raakten lichtgewond. Een man uit een tweede auto bleek na onderzoek geen letsel overgehouden te hebben. De overige inzittenden van de andere auto’s zijn nagekeken door ambulancepersoneel en zijn niet gewond geraakt.