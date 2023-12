Doorzoeking in lopend onderzoek vastgoedfraude Den Helder

Witwassen met vastgoed

'De doorzoeking vond plaats in het kader van een langlopend onderzoek naar onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting', zo meldt de politie. De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken samen aan het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Eerdere doorzoekingen in 2021

Eerder in dit onderzoek werden in oktober 2021 al drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Destijds werden administratie en twee auto’s in beslag genomen en in februari 2023 werden twee personen, een 46-jarige man uit Julianadorp en een 48-jarige vrouw uit Den Helder, aangehouden op verdenking van witwassen. Deze personen zitten op dit moment niet meer vast. Wel is beslag gelegd op hun woningen. Vanwege de omvang van het onderzoek is nog niet bekend wanneer dit kan worden afgerond.