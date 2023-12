Vrouw raakt met auto van de weg bij Gasselte

Op de N378 bij Gasselte is zaterdagochtend een bestuurster van een personenwagen uit Stadskanaal van de geraakt.

Door onbekende oorzaak kwam de vrouw met haar rechterwielen in de berm en door een stuurcorrectie vloog de auto naar de linker weghelft. Tegemoetkomende auto’s konden haar ternauwernood ontwijken. De auto van de vrouw kwam in de berm en sloeg over de kop.

Andere automobilisten schoten direct te hulp. Na controle door ambulancepersoneel bleek de vrouw ongedeerd.