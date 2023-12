Ivar Hooites nationaal kampioen indoor-roeien

Ivar Hooites heeft zaterdag de landelijke titel binnengehaald in de klasse J14 (14 jaar) op het Nederlands Kampioenschap Indoor Roeien in Amsterdam. Zijn winnende tijd was 07:11:09 minuten. Ivar domineerde de hele race, maar toch leek het nog even spannend te worden omdat zijn tegenstanders wat inliepen.