Voetganger aangereden in Son en Breugel

Maandagavond, eerste kerstdag, werden er rond 19.15 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Boslaan in Son en Breugel. Ter plaatse was er een vrouw aangereden door een automobilist. De vrouw raakte gewond, het opgeroepen Mobiel Medisch Team (MMT) werd al snel geannuleerd.

De vrouw was bij aankomst van de hulpdiensten aanspreekbaar. Bij de automobilist is een blaastest afgenomen, deze was negatief. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval