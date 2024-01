Noodverordening Maastricht vanwege instortingsgevaar brug

In Maastricht dreigt een brug in te storten op de plek waar een overlaatdam is doorgebroken. Een losgeraakte woonboot ramde vannacht de brug waardoor deze zwaar beschadigde. Dit meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid donderdag.

Brug afgesloten

'Er dreigt instortingsgevaar en daarom is de brug niet begaanbaar voor bestemmingsverkeer. Momenteel wordt door Rijkswaterstaat in kaart gebracht hoe groot de schade aan de brug precies is', aldus de veiligheidsregio.

Schade aan overlaatdam

Woensdagmiddag 3 januari ontstond er bij de Stuwweg in Maastricht schade aan de overlaatdam nabij Bosscherveld. Een deel van de bekleding van de overlaat is door de kracht van het water losgeraakt en weggespoeld. Rijkswaterstaat startte een onderzoekt welke herstelmaatregelen genomen moeten worden.

Woonboten

Direct voor de overlaat liggen een aantal woonboten. Het is voor de bewoners belangrijk dat het waterpeil niet te laag komt, om niet scheef te komen liggen. De Brandweer heeft uit voorzorg daarom de bewoners geëvacueerd. Mensen die opvang nodig hadden, zijn opgevangen in hotels.

Losgeraakte woonboot

Afgelopen nacht is een woonboot losgeraakt en tegen een nabij gelegen brug gekomen. De bewoners van de woonboten zijn gisteren reeds geëvacueerd waardoor er op de woonboot die vandaag losraakte niemand aanwezig was. Er wordt onderzocht wat de schade is.

Overlaat

Een overlaat is een verlaagd deel in een dam waarover het water van een rivier, bij hogere waterstanden, kan wegstromen. De overlaat nabij Bosscherveld is circa 120 meter breed. Een overlaat is bedoeld om water tegen te houden maar bij hoog water mag er wel wat water overheen lopen. Door het gat dat is ontstaan liep er veel meer water over de dam dan de bedoeling was.

Oorzaak losraken woonboot

Hoe de woonboot kon losraken is nog niet bekend en wordt onderzocht. Vandaag worden de brug en ook beide oevers door Rijkswaterstaat geïnspecteerd.

Update 12.35 uur: Noodverordening gebied rond Stuwweg Maastricht

Voor de veiligheid geldt vanaf 4 januari 11.00 uur tot nader bericht een noodverordening voor het roodomrande gebied op de kaart hier beneden. 'Dat betekent dat het gebied verboden is voor iedereen met uitzondering van hulpdiensten en iedereen die er uit hoofde van zijn functie aanwezig moet zijn', zo meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid zojuist.