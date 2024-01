Chinooks Defensie ingezet voor aanleg nooddam Maastricht

Defensie is zaterdag met 2 Chinook-transporthelikopters actief boven Maastricht.

Opbouw nooddam

'De toestellen gaan de militairen bijstaan die sinds gisteren Rijkswaterstaat ondersteuning bieden bij de opbouw van een nooddam. In de Limburgse stad brak eerder deze week een overlaatdam door vanwege hoog water. De helikopters laten netten met zware stenen in het snel stromende water zakken om het gat in de dam te dichten', zo meldt het ministerie van Defensie zaterdag.

Graafmachine

Genisten van de landmacht zijn gisteren al begonnen met de aanleg van een veerverbinding tussen de oost- en westoever van de Maas. In de avond en nacht hebben de militairen de verbinding afgebouwd. 'Vanochtend is groot materieel, waaronder een graafmachine van 45 ton, met een groot drijvend ponton naar de overkant gebracht. Hiermee kan de civiele aannemer een tijdelijke dam opbouwen', aldus Defensie.

Militair werkpaard

De CH-47F Chinook MYII CAAS is de grootste transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht. De helikopter met de karakteristieke tandemrotor is uitermate geschikt voor het vervoeren van grondtroepen, materieel, wapens, proviand en andere voorraden. Het toestel staat wereldwijd bekend als multifunctioneel militair werkpaard. De Chinooks zijn onderdeel van het Defensie Helikopter Commando.