Laatste aantal verouderde Apaches maken afscheidsvlucht voor modernisering

Moderniseren

'Het gaat om de laatste te moderniseren Delta-machines. Binnen een maand worden ze verscheept naar de Verenigde Staten', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

'Flinke update'

'Alle in totaal 28 toestellen krijgen een flinke update bij fabrikant Boeing. Ze komen terug als Apaches AH-64E (Echo) met onder meer een verhoogd motorvermogen, composieten rotorbladen, nieuwe radarsystemen en sensoren', aldus het ministerie.

25 jaar

Na 25 jaar intensief gebruik is deze modernisering noodzakelijk. Het zorgt ervoor dat de Apache ook in de komende decennia operationeel relevant blijft. De eerste twee gemoderniseerde toestellen zijn alweer terug in Nederland. Volgende week komen er nog twee Echo’s aan op vliegbasis Woensdrecht. De helikopters die vandaag de afscheidsvlucht maakten, worden medio 2025 terugverwacht.