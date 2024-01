Agenten gewond bij twee verschillende geweldsincidenten in Vlissingen

Vrijdagavond om 21.30 uur roept een medewerker van een horecazaak een de Aagje Dekenstraat in Vlissingen de hulp van de politie in. Op zijn terras zitten twee mannen die zich vervelend gedragen en hem bedreigen. Als de agenten arriveren vragen ze de mannen om hun identiteitsbewijs. Dat weigeren ze in eerste instantie te geven. Wanneer een van hen na een formele vordering toch zijn paspoort afgeeft loopt een agent daar een stukje mee weg om het identiteitsbewijs te kunnen controleren. Daarop wordt de verdachte (34) agressief en hij eist zijn paspoort terug. Er ontstaat een schermutseling waarbij de verdachte een agent een stomp op zijn gezicht geeft en hem een blauw oog bezorgt. Pas na de inzet van pepperspray weten de agenten de man onder controle te krijgen en aan te houden.

Ook in het cellencomplex Torentijd raakte vannacht om 02.45 uur een agent gewond toen zij de boeien van een verdachte af wilde doen. De aangehouden vrouw (26) wordt op dat moment agressief en zij slaat dan met kracht met de stalen handboei op het hoofd van de agent. Die loopt daarbij een flinke bloedende wond op. De verdachte was samen met een man kort daarvoor aangehouden omdat de hij als bestuurder van een auto niet wilde meewerken aan een speekseltest tijdens een controle op de Serlippenstraat. Ook daar was de vrouw, die als bijrijder in de auto zat, al agressief. Zij spuugde agenten in het gezicht en beledigde hen. De gewonde politieagent moest voor behandeling aan de hoofdwond naar het ziekenhuis.